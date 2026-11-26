Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Poranna jakość powietrza w całym mieście jest dobra, co daje mieszkańcom pełną swobodę w planowaniu aktywności na świeżym powietrzu. Zarówno w rejonie ulicy Kossak-Szczuckiej, jak i przy ulicy Partyzantów aparatura pomiarowa zarejestrowała niskie stężenia pyłów. Mimo że za oknami panuje chłodna jesień i trwa sezon grzewczy, w którym dym z domowych kominów łatwo potrafi zanieczyszczać otoczenie, delikatny wiatr skutecznie rozwiewa drobinki brudu tuż nad ziemią.

To doskonały moment na ruch na otwartym powietrzu, dłuższy spacer z dziećmi czy intensywne wywietrzenie całego mieszkania. Dzisiejsze warunki sprzyjają dobremu samopoczuciu i nie wymagają od nikogo rezygnacji z planów poza domem.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić stan atmosfery, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustalił dobową normę bezpiecznego stężenia dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. Dla pyłu PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by jego średnia dobowa wartość nie przekraczała 15 µg/m³.

Oto szczegółowe odczyty zarejestrowane na lokalnych stacjach pomiarowych:

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej (pomiar z godziny 07:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 27,6 µg/m³ , co stanowi około 55% dopuszczalnej normy dobowej. Indeks pyłu PM10 oraz PM2.5 określono jako „Dobry” (stacja podaje ogólny wskaźnik bez surowego wyniku liczbowego dla PM2.5).

(pomiar z godziny 07:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło , co stanowi około 55% dopuszczalnej normy dobowej. Indeks pyłu PM10 oraz PM2.5 określono jako (stacja podaje ogólny wskaźnik bez surowego wyniku liczbowego dla PM2.5). Bielsko-Biała, ul. Partyzantów (pomiar z godziny 08:00): poziom pyłu PM10 sięgnął 27,7 µg/m³ (niecałe 56% normy dobowej, indeks pyłu PM10: „Dobry”). Z kolei drobniejszy pył PM2.5 zarejestrowano na poziomie 25,8 µg/m³.

Stężenia pyłu PM10 na obu stacjach utrzymują się na poziomie wyraźnie niższym od dopuszczalnej granicy 50 µg/m³, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas przebywania na zewnątrz.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci z pyłami wydobywającymi się z domowych pieców oraz rur wydechowych samochodów. Te mikroskopijne cząsteczki brudu są tak małe, że bez trudu wnikają do naszych płuc i krwiobiegu, podrażniając układ oddechowy. Nawet przy dobrych wynikach warto pamiętać o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer. Pomoże to chronić zdrowie – szczególnie u dzieci, seniorów oraz osób z chorobami serca i układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie