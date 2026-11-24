Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Zgodnie z oficjalnymi odczytami z porannych pomiarów, ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry we wszystkich rejonach miasta. Lekki mróz przy temperaturze około minus 1 stopnia Celsjusza, opady śniegu oraz podmuchy wiatru sprzyjają stałej cyrkulacji atmosferycznej. Dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe nie gromadzą się przy ziemi, lecz są sprawnie rozpraszane w atmosferze. Brak zjawiska chłodnej pokrywy powietrznej, która w bezwietrzne dni działa jak szczelna pokrywka blokująca zanieczyszczenia tuż nad dachami domów, tworzy idealne warunki do spacerów, wietrzenia mieszkań oraz aktywności fizycznej na zewnątrz.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować poranne dane, warto odnieść je do oficjalnych wskaźników. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca z kolei, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Oto szczegółowe zestawienie wyników ze stacji pomiarowych w mieście:

Stacja przy ul. Kossak-Szczuckiej: odczyt z godziny 07:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 10.6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi zaledwie około 21% dobowej normy GIOŚ. Na tej stacji mierzono wyłącznie pył PM10.

odczyt z godziny 07:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 10.6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi zaledwie około 21% dobowej normy GIOŚ. Na tej stacji mierzono wyłącznie pył PM10. Stacja przy ul. Partyzantów: odczyt z godziny 08:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 10.5 µg/m³ (21% normy dobowej GIOŚ) oraz pyłu PM2.5 na poziomie 8.3 µg/m³ (indeks dla obu parametrów: bardzo dobry), co plasuje się znacznie poniżej dobowych zalecanych wartości WHO.

Wszystkie zarejestrowane stężenia pyłów mieszczą się w niskich i bezpiecznych granicach, co potwierdza wysoki komfort oddechowy w całym mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła powstająca z połączenia wilgoci w powietrzu z dymem z kominów domowych oraz spalinami z rur wydechowych. Drobne cząsteczki zanieczyszczeń unoszące się w powietrzu mogą wnikać głęboko do płuc i układu krwionośnego, stanowiąc obciążenie zwłaszcza dla dzieci, seniorów oraz osób z chorobami krążenia i oddechowymi. Złota zasada mieszkańca nakazuje regularne sprawdzanie indeksu jakości powietrza przed wyjściem na intensywny trening lub dłuższy spacer.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie