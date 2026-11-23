Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Ocena parametrów ze wszystkich stacji pomiarowych wskazuje, że ogólna jakość powietrza jest dziś bardzo dobra. Odczuwalny wiatr skutecznie rozwiewa dym z przydomowych pieców oraz spaliny z miejskich ulic, dzięki czemu stężenia zanieczyszczeń utrzymują się na znikomym poziomie. Zarówno w rejonie osiedli mieszkaniowych, jak i w centrum miasta oddychamy w pełni swobodnie. Niskie stężenia pyłów zawieszonych stworzyły doskonałe warunki do aktywności w terenie, zatem bez obaw można zaplanować długi spacer, bieganie czy zabawę z dziećmi na placu zabaw.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan otaczającego nas powietrza, warto porównać wyniki pomiarów z obowiązującymi wskaźnikami. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowa norma dopuszczalna dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 warto odnieść się również do rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która ustaliła dobowy bezpieczny limit na poziomie 15 µg/m³.

Aktualny odczyt z lokalnych stacji monitoringu przedstawia się następująco:

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej (odczyt z godziny 07:00): poziom pyłu PM10 wyniósł 11,6 µg/m³ , co stanowi niewiele ponad 23% dobowej normy GIOŚ. Na tej stacji mierzono tylko parametr PM10, a indeks dla tego pyłu określono jako dobry, przy ogólnym indeksie stacji ocenionym jako bardzo dobry.

(odczyt z godziny 07:00): poziom pyłu PM10 wyniósł , co stanowi niewiele ponad 23% dobowej normy GIOŚ. Na tej stacji mierzono tylko parametr PM10, a indeks dla tego pyłu określono jako dobry, przy ogólnym indeksie stacji ocenionym jako bardzo dobry. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów (odczyt z godziny 08:00): zmierzono stężenie pyłu PM10 na poziomie 12,4 µg/m³ (niecałe 25% normy dobowej) oraz pyłu PM2.5 wynoszące 10,9 µg/m³ (wartość mieszcząca się w dobowej normie WHO). Indeksy dla obu pyłów na tej stacji uzyskały ocenę bardzo dobrą.

Wszystkie dzisiejsze stężenia drobin zanieczyszczeń są wielokrotnie niższe od progu dopuszczalnego, co potwierdza znakomitą kondycję powietrza w całym mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna mieszanka dymu z domowych pieców, kominów i rur wydechowych z wilgotną mgłą atmosferyczną. Powstaje najczęściej wtedy, gdy brakuje wiatru, a zimne powietrze przy ziemi zostaje przykryte cieplejszą warstwą wyżej, tworząc niewidzialną pokrywkę zamykającą spaliny przy ziemi. Choć warunki w Bielsku-Białej są obecnie świetne, aura bywa zmienna i sytuacja może ulec zmianie podczas bezwietrznych nocy. Złota zasada mieszkańca brzmi: przed wyjściem na trening lub długi spacer zawsze sprawdzaj bieżący indeks jakości powietrza, szczególnie jeśli jesteś seniorem, kobietą w ciąży lub rodzicem małego dziecka.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie