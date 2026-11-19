Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Według najnowszych pomiarów stan powietrza jest dziś bardzo dobry na stacji przy ul. Kossak-Szczuckiej oraz dobry przy ul. Partyzantów. Oznacza to, że zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi w całym mieście spadło niemal do zera i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Tak pozytywne wskaźniki wynikają z aktualnych warunków pogodowych. Umiarkowana temperatura oscylująca wokół 8–10°C oraz obecność odczuwalnych porywów wiatru sprawnie rozpraszają dym z domowych pieców i spaliny samochodowe. Powietrze stale się miesza, dzięki czemu groźne cząsteczki brudu nie gromadzą się tuż przy ziemi. To idealny moment na spacer z dziećmi, aktywność sportową w parku czy dokładne przewietrzenie całego domu.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto zestawić surowe pomiary z obowiązującymi normami. Oficjalna polska norma dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobszego pyłu PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca bezpieczny próg dobowy na poziomie 15 µg/m³ (GIOŚ podaje dla PM2.5 normę roczną wynoszącą 20 µg/m³). Wyznaczone progi chronią nasze płuca przed wdychaniem szkodliwych pyłów.

Oto szczegółowe zestawienie z bielskich stacji pomiarowych:

Stacja Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej: według odczytu z godziny 07:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 4.7 µg/m³ (indeks PM10 oraz PM2.5 oceniono jako bardzo dobry). Stanowi to niespełna 10% dobowej normy bezpieczeństwa.

według odczytu z godziny 07:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie (indeks PM10 oraz PM2.5 oceniono jako bardzo dobry). Stanowi to niespełna 10% dobowej normy bezpieczeństwa. Stacja Bielsko-Biała, ul. Partyzantów: według odczytu z godziny 08:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 6.6 µg/m³ (ok. 13% normy dobowej), natomiast dla pyłu PM2.5 odczytano wartość 3.7 µg/m³, co stanowi niecałe 25% zalecanego progu WHO. Indeks pyłu PM10 na tej stacji jest również bardzo dobry.

Dzisiejsze wyniki na obu stacjach mieściły się ze znacznym zapasem w bezpiecznych granicach, co potwierdza wysoki poziom czystości bielskiego powietrza.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła powstała z połączenia zanieczyszczeń powietrza z wilgocią. Powstaje głównie wtedy, gdy dym z domowych pieców i spaliny z rur wydechowych trafiają do atmosfery podczas bezwietrznej pogody, osiadając nisko nad ziemią. Zawarte w nim mikrocząsteczki pyłów potrafią przenikać przez układ oddechowy wprost do krwiobiegu, podrażniając płuca i serce. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzajmy aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer, szczególnie gdy jesteśmy w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie