Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Najnowsze dane z lokalnych stacji monitorujących pokazują, że jakość powietrza w mieście jest dziś bardzo dobra i dobra. Na stacji przy ul. Kossak-Szczuckiej ogólny indeks jakości powietrza określono jako bardzo dobry, natomiast stacja przy ul. Partyzantów wskazuje wynik dobry. To idealny moment na spacer, rekreację i wietrzenie domów.

Sprzyjająca aura z delikatnym ruchem powietrza sprawia, że dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe nie gromadzą się przy ziemi, lecz bez przeszkód unoszą w wyższe partie atmosfery. Warto wykorzystać ten dzień na aktywność fizyczną lub rodzinny spacer po bielskich parkach.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan atmosfery, odczyty pyłów zawieszonych porównuje się z normami sanitarnymi. Oficjalna polska norma dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) przyjął roczny poziom dopuszczalny 20 µg/m³, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Wyniki z pomiarów na bielskich stacjach przedstawiają się następująco:

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej (odczyt z godziny 07:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 2.4 µg/m³, co stanowi niespełna 5% dobowej normy dopuszczalnej. Zarejestrowany tu indeks dla pyłów PM10 i PM2.5 określono jako bardzo dobry.

(odczyt z godziny 07:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 2.4 µg/m³, co stanowi niespełna 5% dobowej normy dopuszczalnej. Zarejestrowany tu indeks dla pyłów PM10 i PM2.5 określono jako bardzo dobry. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów (odczyt z godziny 08:00) – wartość pyłu PM10 osiągnęła 4.7 µg/m³ (poniżej 10% limitu dobowego), a pyłu PM2.5 wyniosła 3.1 µg/m³, co stanowi zaledwie ułamek dobowej granicy bezpieczeństwa zalecanej przez WHO.

Wszystkie zmierzone stężenia pyłów utrzymują się daleko poniżej wartości ostrzegawczych, co czyni powietrze w Bielsku-Białej w pełni bezpiecznym dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje ze zmieszania się wilgotnego powietrza z dymem z domowych pieców oraz spalinami z rur wydechowych. Najczęściej występuje podczas bezwietrznych i mroźnych dni, kiedy szkodliwe drobiny tworzą niewidzialną pokrywę blokującą ucieczkę brudu w górę. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening czy dłuższy spacer, by świadomie dbać o zdrowie swoje i najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie