Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Zgodnie z najnowszymi odczytami ze stacji monitorujących, ogólna jakość powietrza w naszym mieście jest dziś dobra, a pod względem pyłów PM10 wręcz doskonała. Towarzyszące nam opady deszczu oraz podmuchy wiatru działają jak naturalny filtr – zmywają drobinki pyłu z atmosfery i zapobiegają gromadzeniu się dymu z domowych pieców czy spalin samochodowych blisko powierzchni ziemi.

Brak zjawiska chłodnej pokrywy powietrznej, która w mroźne i bezwietrzne dni potrafi uwięzić dym z kominów tuż nad dachami domów, sprawia, że wszelkie zanieczyszczenia szybko ulatują w górę. To idealny moment na spacer, wietrzenie mieszkań czy trening na wolnym powietrzu. Mieszkańcy wszystkich dzielnic mogą bez obaw odetchnąć pełną piersią.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto odnieść uzyskane wyniki do obowiązujących wskaźników. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (w przypadku PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby poziom dobowy nie przekraczał 15 µg/m³).

Wyniki zarejestrowane przez lokalne stacje pomiarowe prezentują się następująco:

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej – odczyt z godziny 08:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 2.6 µg/m³ , co stanowi zaledwie około 5% dobowej normy bezpieczeństwa (indeks pyłu PM10 oceniono jako bardzo dobry, a ogólny wskaźnik stacji jest dobry).

– odczyt z godziny 08:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie , co stanowi zaledwie około 5% dobowej normy bezpieczeństwa (indeks pyłu PM10 oceniono jako bardzo dobry, a ogólny wskaźnik stacji jest dobry). Bielsko-Biała, ul. Partyzantów – pomiar z godziny 09:00 pokazał stężenie PM10 wynoszące 4.5 µg/m³ (9% normy dobowej, indeks bardzo dobry) oraz stężenie pyłu PM2.5 wynoszące 3 µg/m³, co stanowi zaledwie 20% dobowego limitu zalecanego przez WHO.

Uzyskane odczyty mieszczą się w całkowicie bezpiecznych granicach, co potwierdza brak jakiegokolwiek zagrożenia smogowego.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca, niewidoczna mgła zanieczyszczeń unosząca się nad miastem. Powstaje najczęściej wtedy, gdy dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem przy braku wiatru. Choć dzisiejsza aura sprzyja czystemu powietrzu, warunki w sezonie grzewczym potrafią się szybko zmieniać. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening, zwłaszcza jeśli w Twoim domu są małe dzieci, seniorzy lub osoby z problemami oddechowymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie