Czy w Bielsku-Białej jest dzisiaj smog? Stan jakości powietrza 13.11.2026

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Jakość powietrza w całym mieście jest dziś bardzo dobra, a na lokalnych stacjach pomiarowych nie odnotowano żadnych podwyższonych stężeń szkodliwych pyłów. Brak smogowej chmury nad dolinami miejskimi oznacza doskonałe warunki do wszelkiej aktywności fizycznej oraz spacerów na świeżym powietrzu. To idealny moment na intensywne wietrzenie mieszkań, rozwijanie pasji sportowych w plenerze czy wyjście do parku z najmłodszymi. Kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z problemami kardiologicznymi i oddechowymi mogą dziś bez żadnych obaw spędzać czas poza domem.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować podawane odczyty, warto przywołać oficjalne polskie normy bezpieczeństwa. Dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), natomiast roczny poziom dopuszczalny dla drobniejszego pyłu PM2.5 ustalono na poziomie 20 µg/m³. Pomiary zebrane na bielskich stacjach wskazują na znaczne rezerwy bezpieczeństwa:

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej – podczas pomiaru o godzinie 09:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 21.6 µg/m³, co stanowi około 43% dopuszczalnej normy dobowej. Na tej stacji mierzone jest wyłącznie stężenie pyłu PM10.

– podczas pomiaru o godzinie 09:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 21.6 µg/m³, co stanowi około 43% dopuszczalnej normy dobowej. Na tej stacji mierzone jest wyłącznie stężenie pyłu PM10. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów – podczas pomiaru o godzinie 10:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 20.6 µg/m³ (ok. 41% normy dobowej), a wartość pyłu PM2.5 ukształtowała się na poziomie 16.5 µg/m³ (ok. 83% normy rocznej).

Zarówno cząstki PM10, jak i pył PM2.5 utrzymują się na poziomach gwarantujących w pełni bezpieczne i komfortowe warunki do oddychania.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanka wilgotnego powietrza, dymu wydobywającego się z domowych pieców i kominów oraz spalin z rur wydechowych samochodów. Zawarte w nim drobinki brudu są tak miniaturowe, że bez przeszkód wnikają głęboko do naszych płuc, skąd przedostają się wprost do krwiobiegu. Złotą zasadą każdego dbania o zdrowie pozostaje zatem nawyk: zawsze sprawdzaj wskaźniki jakości powietrza przed planowanym treningiem lub dłuższym spacerem, aby bezpiecznie planować aktywność na świeżym powietrzu.