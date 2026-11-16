Otwórz szeroko okna i idź na spacer. Jakość powietrza w Bielsku-Białej dzisiaj zachwyca

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Pomiary z bielskich stacji pokazują, że ogólna jakość powietrza w mieście jest dziś bardzo dobra oraz dobra. Wpływ na tak sprzyjające warunki ma przede wszystkim dynamiczna aura – porywisty wiatr sprawnie rozwiewa dym z domowych kominów oraz spaliny samochodowe, nie pozwalając drobinom brudu gromadzić się przy ziemi. Mieszkańcy Bielska-Białej mogą bez obaw planować mecze na świeżym powietrzu, spacery z dziećmi czy wietrzenie mieszkań.

Czyste i świeże powietrze sprzyja rekreacji w rejonie Cygańskiego Lasu czy na górskich szlakach. To idealny dzień na aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, ponieważ stężenie zanieczyszczeń jest na znikimym poziomie.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zinterpretować wyniki pomiarów, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca maksymalny poziom dobowy wynoszący 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty na bielskich stanowiskach są bardzo korzystne:

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej: pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 6.4 µg/m³ , co stanowi zaledwie niespełna 13% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ. Na tej stacji bezpośrednio mierzono pył PM10, a wskaźnik jakości dla pyłu PM2.5 oceniono jako bardzo dobry .

pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie , co stanowi zaledwie niespełna 13% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ. Na tej stacji bezpośrednio mierzono pył PM10, a wskaźnik jakości dla pyłu PM2.5 oceniono jako . Bielsko-Biała, ul. Partyzantów: odczyt z godziny 09:00 przyniósł wynik PM10 równy 12.5 µg/m³ (25% dobowej normy GIOŚ) oraz pyłu PM2.5 na poziomie 9.2 µg/m³, co z dużym zapasem mieści się w rygorystycznych rekomendacjach dobowych WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z wymieszania drobinek brudu z wilgotnym powietrzem. Główną przyczyną jego powstawania w sezonie chłodnym jest dym wydobywający się z domowych pieców i kominów oraz spaliny z rur wydechowych aut. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, aby bezpiecznie planować aktywności na zewnątrz.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie