Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Warunki atmosferyczne w stolicy Podbeskidzia są doskonałe, a ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry w całym mieście. Przelotny deszcz oraz podmuchy wiatru skutecznie wymyły z atmosfery wszelkie drobiny brudu i spalin, dzięki czemu zanieczyszczenia nie gromadzą się tuż przy ziemi. To idealny moment na spacer z dziećmi, poranny jogging czy wietrzenie mieszkań. Żadne szkodliwe cząstki nie zagrażają dzisiaj zdrowiu mieszkańców, dlatego warto wykorzystać te sprzyjające warunki i spędzić czas na wolnym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dokładnie ocenić jakość powietrza, warto odnieść wyniki do oficjalnych norm Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (drobnego drogowego i piecowego pyłu) wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (dla PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dodatkowo próg dobowy 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty z bielskich stacji przedstawiają się następująco:

Stacja Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej: pomiar z godziny 07:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 3.7 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Wynik ten odpowiada zaledwie około 7,4% dobowej normy bezpieczeństwa. Na tej stacji mierzone jest wyłącznie stężenie pyłu PM10.

pomiar z godziny 07:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 3.7 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Wynik ten odpowiada zaledwie około 7,4% dobowej normy bezpieczeństwa. Na tej stacji mierzone jest wyłącznie stężenie pyłu PM10. Stacja Bielsko-Biała, ul. Partyzantów: pomiar z godziny 08:00 wskazał stężenie PM10 równe 3.3 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry) oraz stężenie PM2.5 na poziomie 2.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Są to wartości wielokrotnie niższe od dopuszczalnych limitów.

Wszystkie zmierzone parametry znajdują się daleko od wartości ostrzegawczych, co potwierdza pełne bezpieczeństwo środowiskowe w mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem. Zamiast ulatywać w górę, te mikroskopijne cząsteczki brudu wiszą tuż nad ziemią i trafiają bezpośrednio do naszych płuc. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli opiekujesz się dziećmi, osobami starszymi lub przewlekle chorymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie