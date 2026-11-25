Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Na stacji przy ulicy Kossak-Szczuckiej ogólna jakość powietrza jest dziś bardzo dobra, z kolei na stacji przy ulicy Partyzantów stan powietrza oceniono jako dobry. Oznacza to brak zagrożeń dla zdrowia i idealny moment na przewietrzenie mieszkań oraz ruch na zewnątrz.

Utrzymujący się lekki ruch powietrza pomaga sprawnie rozpraszać dym z domowych kominów i spaliny samochodowe, zapobiegając gromadzeniu się brudnych cząsteczek przy ziemi. Nie dochodzi dziś do zjawiska, w którym ciepłe powietrze działa w atmosferze jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca zanieczyszczenia na poziomie ulic. Warunki pogodowe są wyjątkowo sprzyjające, dlatego warto wykorzystać ten dzień na spacer z dziećmi czy plenerowy trening.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić stan atmosfery, należy odnieść uzyskane wyniki do oficjalnych norm bezpieczeństwa. Dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (większych cząstek brudu i pyłu) wynosi według GIOŚ 50 µg/m³. Dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna ustanowiona przez GIOŚ to 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby jego norma dobowa nie przekraczała 15 µg/m³.

Oto szczegółowe zestawienie pomiarów ze stacji w Bielsku-Białej:

Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej (pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 16,2 µg/m³ (indeks cząstkowy: dobry, ogólny indeks stacji: bardzo dobry). Pomiary cząsteczek PM2.5 w tej lokalizacji wskazały indeks opisowy jako bardzo dobry.

(pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 16,2 µg/m³ (indeks cząstkowy: dobry, ogólny indeks stacji: bardzo dobry). Pomiary cząsteczek PM2.5 w tej lokalizacji wskazały indeks opisowy jako bardzo dobry. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów (pomiar z godziny 09:00): stężenie pyłu PM10 ukształtowało się na poziomie 23,1 µg/m³ (indeks: dobry), a stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 21,2 µg/m³ (ogólny indeks stacji: dobry).

Wartości pyłu PM10 w całym mieście utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Wynik z ulicy Kossak-Szczuckiej stanowi zaledwie 32,4% dobowego limitu GIOŚ, a z ulicy Partyzantów – 46,2% tej wartości. W przypadku pyłu PM2.5 stężenie wynoszące 21,2 µg/m³ nieznacznie przekracza dobową rekomendację WHO, ale mieści się w granicach standardów rocznych, co nie stwarza istotnego ryzyka dla zdrowia mieszkańców.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z pieców domowych i kominów oraz spaliny z rur wydechowych mieszają się z chłodnym, wilgotnym powietrzem. Te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu unoszą się w powietrzu i mogą trafiać do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening, szczególnie jeśli opiekujesz się dziećmi, jesteś seniorem lub osobą z chorobami krążenia.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie