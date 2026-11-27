Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Bielsku-Białej

Według najnowszych pomiarów z lokalnych stacji ocena jakości powietrza przy ul. Partyzantów wskazuje stan bardzo dobry, natomiast w rejonie stacji przy ul. Kossak-Szczuckiej stan powietrza określono jako dobry. Mimo zimowego chłodu i mroźnego poranka podmuchy wiatru oraz opady śniegu skutecznie zmywają i rozpraszają dym z domowych pieców oraz rury wydechowych samochodów. Zanieczyszczenia nie kumulują się przy ziemi pod chłodną pokrywą powietrza, dzięki czemu warunki w całym mieście sprzyjają spacerom i wietrzeniu mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić sytuację, warto przypomnieć oficjalne wskaźniki bezpieczeństwa. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (dla pyłu PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dobowy limit 15 µg/m³). Pomiary ze stacji zlokalizowanych w Bielsku-Białej kształtują się następująco:

Stacja przy ul. Kossak-Szczuckiej (odczyt z godziny 07:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 16.4 µg/m³, co stanowi niespełna 33% dobowego limitu bezpieczeństwa GIOŚ. Choć na tej stacji nie zarejestrowano wartości liczbowej PM2.5, indeks dla tego parametru oceniono jako bardzo dobry, a wskaźnik dla PM10 jako dobry.

stężenie pyłu PM10 wyniosło 16.4 µg/m³, co stanowi niespełna 33% dobowego limitu bezpieczeństwa GIOŚ. Choć na tej stacji nie zarejestrowano wartości liczbowej PM2.5, indeks dla tego parametru oceniono jako bardzo dobry, a wskaźnik dla PM10 jako dobry. Stacja przy ul. Partyzantów (odczyt z godziny 08:00): odnotowała stężenie PM10 na poziomie 21 µg/m³ (42% normy dobowej) oraz stężenie PM2.5 w wysokości 13 µg/m³, które mieści się poniżej surowej dobowej granicy WHO (15 µg/m³). Indeks dla pyłu PM10 jest tu dobry, a ogólny wskaźnik jakości powietrza – bardzo dobry.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła powstająca w sytuacjach, gdy dym z domowych kominów i spaliny samochodowe mieszają się z bezwietrznym powietrzem oraz wilgocią. W efekcie nad miastem tworzy się niewidzialna chmura drobnych cząsteczek brudu, które podczas oddychania przenikają głęboko do płuc i układu krwionośnego. Złota zasada mieszkańca jest prosta: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na dłuższy spacer lub trening, aby dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie